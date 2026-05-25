L'attrice ha rivelato di aver scoperto di avere la cataratta giovanile dopo anni di vista compromessa. Ha spiegato di aver vissuto senza rendersi conto dell’effetto sulla sua quotidianità, ignorando i sintomi come visione offuscata e difficoltà a distinguere i dettagli. La condizione, che può insorgere prima dei 50 anni, si manifesta con perdita di nitidezza e sensibilità alla luce. La diagnosi è stata fatta solo dopo vari anni di problemi visivi.

A nne Hathaway per anni ha convissuto con una vista compromessa, senza rendersi conto fino in fondo di quanto il problema stesse influenzando la sua vita quotidiana. Poi l’operazione, e la sorpresa quando ha capito che il problema era grave. L’attrice ha raccontato a Popcast, podcast del New York Times, di essere stata «legalmente cieca» dall’occhio sinistro per circa dieci anni a causa di una cataratta giovanile. Con la quale ha dovuto fare i conti dai 30 ai 40 anni. Il tacco si rompe e Anne Hathaway finisce a terra: la caduta sul set de “Il Diavolo veste Prada 2” X Leggi anche › Anne Hathaway rilancia la frangia di Andy Sachs › Il segreto... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice racconta la sua esperienza con la cataratta giovanile: che cos'è e quali sintomi non sottovalutare

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