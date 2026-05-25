L' attrice racconta la sua esperienza con la cataratta giovanile | che cos' è e quali sintomi non sottovalutare
L'attrice ha rivelato di aver scoperto di avere la cataratta giovanile dopo anni di vista compromessa. Ha spiegato di aver vissuto senza rendersi conto dell’effetto sulla sua quotidianità, ignorando i sintomi come visione offuscata e difficoltà a distinguere i dettagli. La condizione, che può insorgere prima dei 50 anni, si manifesta con perdita di nitidezza e sensibilità alla luce. La diagnosi è stata fatta solo dopo vari anni di problemi visivi.
A nne Hathaway per anni ha convissuto con una vista compromessa, senza rendersi conto fino in fondo di quanto il problema stesse influenzando la sua vita quotidiana. Poi l’operazione, e la sorpresa quando ha capito che il problema era grave. L’attrice ha raccontato a Popcast, podcast del New York Times, di essere stata «legalmente cieca» dall’occhio sinistro per circa dieci anni a causa di una cataratta giovanile. Con la quale ha dovuto fare i conti dai 30 ai 40 anni. Il tacco si rompe e Anne Hathaway finisce a terra: la caduta sul set de “Il Diavolo veste Prada 2” X Leggi anche › Anne Hathaway rilancia la frangia di Andy Sachs › Il segreto... 🔗 Leggi su Iodonna.it
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