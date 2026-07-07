Taste of Italy Cannavacciuolo in viaggio per l’Italia con Chiara Pavan e Anna Zhang

Antonino Cannavacciuolo protagonista di Taste of Italy, il nuovo format Endemol Shine Italy dedicato alla cucina italiana e ai territori. Nel 2027 arriva il nuovo show con Antonino Cannavacciuolo TASTE OF ITALY Con lui chef Chiara Pavan e Anna Zhang, vincitrice della 14esima edizione di MasterChef Italia Arriva nella primavera 2027 una nuova avventura con Antonino Cannavacciuolo: nasce Taste of Italy, nuovo format originale Endemol Shine Italy. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Chiara Pavan prossimo giudice di MasterChef? Lei confessaLa quindicesima edizione di MasterChef si è conclusa recentemente, e si parla già di possibili novità per la prossima stagione.

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