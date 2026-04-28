La quindicesima edizione di MasterChef si è conclusa recentemente, e si parla già di possibili novità per la prossima stagione. Tra le ipotesi c’è l’ingresso di Chiara Pavan come nuovo giudice della trasmissione, idea che sta attirando l’attenzione dei fan. La stessa Pavan ha recentemente condiviso alcune dichiarazioni sulla possibilità di entrare nel cast fisso, senza però confermare ufficialmente nulla.

La quindicesima edizione di MasterChef si è conclusa solo qualche mese fa, ma già si guarda al futuro e alla possibilità di un ingresso nel cast fisso di Chiara Pavan come nuovo giudice della trasmissione. La chef negli anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel programma che presto potrebbe aumentare, almeno secondo quanto svelano le indiscrezioni. Chiara Pavan giudice di MasterChef, lei si confessa. Una piccola conferma è arrivata dalla stessa Chiara Pavan che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha confessato il sogno di diventare un giudice di MasterChef. “È stata una bella esperienza essere giudice ospite negli ultimi due anni – ha raccontato -.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Pavan prossimo giudice di MasterChef? Lei confessa

Dorella convince i giudici | MasterChef Italia

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