Il Tar Lazio ha confermato l’obbligo di un piano attuativo specifico per la realizzazione di grattacieli e edifici alti oltre 25 metri, anche in aree già urbanizzate. La decisione si basa sull’articolo 41-quinquies della Legge urbanistica del 1942, che richiede un piano particolareggiato o una lottizzazione convenzionata per edifici che superano questa altezza o i 3 metri cubi per metro quadrato. La normativa si applica anche alle zone già pavimentate.

Il fulcro della decisione è l’art. 41-quinquies della Legge urbanistica n. 11501942, che impone un piano particolareggiato o una lottizzazione convenzionata per gli edifici che superano i 25 metri di altezza o i 3 metri cubi per metro quadrato. Una norma ancora pienamente vigente Il Tar Lazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Tar Lazio conferma obbligo di piano attuativo per grattacieli ed edifici alti oltre 25 metri, anche in zone già urbanizzate

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