Tar Lazio conferma obbligo di piano attuativo per grattacieli ed edifici alti oltre 25 metri anche in zone già urbanizzate
Il Tar Lazio ha confermato l’obbligo di un piano attuativo specifico per la realizzazione di grattacieli e edifici alti oltre 25 metri, anche in aree già urbanizzate. La decisione si basa sull’articolo 41-quinquies della Legge urbanistica del 1942, che richiede un piano particolareggiato o una lottizzazione convenzionata per edifici che superano questa altezza o i 3 metri cubi per metro quadrato. La normativa si applica anche alle zone già pavimentate.
Il fulcro della decisione è l’art. 41-quinquies della Legge urbanistica n. 11501942, che impone un piano particolareggiato o una lottizzazione convenzionata per gli edifici che superano i 25 metri di altezza o i 3 metri cubi per metro quadrato. Una norma ancora pienamente vigente Il Tar Lazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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