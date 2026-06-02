La Cassazione ha confermato il sequestro di un immobile in viale Papiniano 48, stabilendo che è necessario un piano attuativo per la gestione dei sigilli. Il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile a causa di problemi procedurali. La decisione riguarda la validità delle misure di sequestro e le procedure da seguire per la gestione dell’immobile. La sentenza non entra nel merito delle motivazioni alla base del sequestro.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per questioni procedurali, ma un passaggio della sentenza con cui la Cassazione che ha confermato i sigilli al cantiere di viale Papiniano 48 lascia chiaramente trasparire l’orientamento nel merito sui motivi di ricorso: "Risultando gli stessi in palese contrasto con principi, da questa Corte anche di recente affermati, in ordine alla nozione di ristrutturazione edilizia e agli interventi a essa riconducibili e alla necessità della preventiva adozione dello strumento urbanistico attuativo per la realizzazione di opere con volume superiore a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile o con altezza superiore a venticinque metri nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sequestro di viale Papiniano 48. La Cassazione conferma i sigilli: "È necessario il piano attuativo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vietri sul Mare, il Comune adotta il piano attuativo di utilizzazione delle aree demanialiIl Comune di Vietri sul Mare ha approvato il Piano Arenili, uno strumento che stabilisce le modalità di utilizzo delle aree demaniali lungo il suo...

Vietri sul Mare ha adottato il piano attuativo di utilizzazione delle aree demanialiIl Comune di Vietri sul Mare ha approvato il Piano Arenili, un documento che stabilisce come saranno gestite le aree demaniali sulla sua costa.

Si parla di: Il sequestro di viale Papiniano 48. La Cassazione conferma i sigilli: È necessario il piano attuativo.

Il sequestro di viale Papiniano 48. La Cassazione conferma i sigilli: È necessario il piano attuativoRespinto il ricorso dell’amministratore della società (indagato): manca la procura speciale agli avvocati. E i giudici richiamano il precedente delle residenze Lac per costruzioni di altezza superiore ... ilgiorno.it

Urbanistica a Milano, il tribunale risequestra il cantiere di viale Papiniano: bocciata la buona fede del costruttorePrima no, poi sì, adesso di nuovo no: stavolta a escludere che il privato costruttore possa invocare l’argomento della buona fede nei rapporti con il Comune, rispetto alla complicazione di parametri ... milano.corriere.it