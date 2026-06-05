Il tecnico della Juve Primavera ha confermato Padoin come allenatore dopo un anno caratterizzato da risultati alterni. La squadra sta valutando i giovani che potranno essere promossi in categoria superiore, mentre si attendono anche innesti dall’Under 17. La rosa e lo staff sono in fase di definizione, con decisioni che riguardano sia la crescita interna dei giocatori sia eventuali inserimenti di nuovi elementi. La situazione rimane in evoluzione, senza annunci ufficiali su cambi di formazione o trasferimenti.

di Fabio Zaccaria Juve Primavera, la conferma di Padoin dopo un anno tra alti e bassi. Chi sarà promosso in Next e chi arriverà dall’Under 17? Il punto. Ritorna sul canale Youtube di Juventuenews24 il consueto appuntamento con il format New Generation Zone, il punto settimanale in compagnia di Fabio Zaccaria sul mondo giovanile della Juventus. La stagione anche per i piccoli bianconeri è finito ed è tempo di pensare al futuro. Nella puntata di oggi Fabio Zaccaria ha analizzato il cammino della Juventus Primavera in stagione. Un anno ricco di alti e bass i. Ma si è parlato anche della conferma di Padoin sulla panchina bianconera e i nomi dei giocatori che il prossimo anno potranno aggregarsi con molta probabilità alla Next Gen di Brambilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera: la conferma di Padoin tra alti e bassi, chi salirà in Next e chi arriverà dall’U17? | New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVE PRIMAVERA: la conferma di PADOIN tra alti e bassi, chi salirà in Next e chi arriverà dall' U17

Notizie e thread social correlati

Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17. Chi sarà il nuovo responsabile del vivaio | New Generation Zone – VIDEO di Fabio ZaccariaIl settore giovanile della Juventus ha registrato diverse performance nelle ultime settimane.

Sbravati out, ritorna Scaglia: la filosofia del nuovo responsabile del settore giovanile della Juve | New Generation Zone – VIDEO di Fabio ZaccariaIl settore giovanile della squadra juventina ha visto un cambio alla guida, con il ritorno di un ex responsabile al posto di un suo predecessore.

Temi più discussi: Juventus, continuità nel vivaio: confermati Brambilla e Padoin; La Serie A apre le danze con il valzer degli allenatori; Tabellino partita Juventus U20 vs Milan U20; Juventus Primavera, fiducia in Simone Padoin.

La conferma di #Padoin, la prossima #NextGen e #JuvePrimavera ? Questo e molto altro nella nuova puntata di New Generation Zone x.com

Juve Primavera, Padoin verso la riconferma: rinnovo a un passo, tutti i dettagliL’allenatore è destinato a rimanere sulla panchina bianconera ancora a lungo, con le parti che stanno definendo gli ultimi tasselli del puzzle sul nuovo del contratto ... tuttosport.com

Padoin confermato alla guida della Juventus Under 20La Juventus ha deciso di confermare Simone Padoin alla guida della Juventus Under 20. L’ex centrocampista bianconero proseguirà il suo percorso nel settore giovanile della Vecchia Signora, dando conti ... tuttojuve.com