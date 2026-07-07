Tanmaxxing per abbronzarsi di più Ines Mordente | Pericoloso la pelle ricorda e le conseguenze si pagano anni dopo

Nell'estate 2026 l'abbronzatura è diventata un'ossessione e su TikTok spopolano trend come il "tanmaxxing", soprattutto tra la Gen Z: più abbronzati possibile nel minor tempo e senza protezione solare. Ma quali sono i rischi per la salute della pelle? E come si può prendere il sole in sicurezza? I consigli della dermatologa Ines Mordente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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