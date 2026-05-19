Gli Aqua si separano dopo più di 30 anni la band di Barbie Girl | Momento giusto per l'addio
Dopo più di tre decenni di attività, la band nota per il brano Barbie Girl ha annunciato la separazione. La decisione arriva a distanza di molti anni dalla formazione, durante i quali hanno ottenuto un successo internazionale. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio ufficiale, in cui si specifica che il momento è stato scelto come opportuno per concludere questa esperienza musicale. La band ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto nel corso degli anni.
A oltre 30 anni dalla formazione, la band divenuta celebre per il successo planetario di Barbie Girl annuncia la fine della corsa: "L'amore tra di noi resta ancora intatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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