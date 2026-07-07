Prima di adottare una routine anti-age, è importante valutare se usare solo crema o anche siero, a seconda degli obiettivi. La dermatologa consiglia che non è obbligatorio avere entrambi e, per una routine semplice, una crema ben formulata può essere sufficiente. La scelta dipende dalla risposta desiderata e dalle esigenze della pelle.

1. Si può scegliere di usare solo la crema o solo il siero? Dipende dall’obiettivo. Per la dermatologa non è obbligatorio utilizzare entrambi. Se si desidera una routine essenziale, meglio investire in una crema ben formulata. Se si vuole massimizzare il risultato, l’associazione siero più crema è la scelta ideale. «Una buona crema con ingredienti attivi efficaci può essere sufficiente per molte persone – spiega Ines Mordente - Il siero, però, contiene generalmente concentrazioni più elevate di attivi e permette di trattare esigenze specifiche come macchie, perdita di luminosità o rughe». Biologique Recherche Crème M.E.C. Un trattamento innovativo pensato per agire alla radice delle cause strutturali dell’invecchiamento tissutale, la matrice extracellulare (M. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le 10 domande da porsi prima di scegliere una routine anti-age secondo la dermatologa Ines Mordente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Normal Day in Australia — 1966 (Before Everything Changed)

Notizie e thread social correlati

“Ci siamo mai chiesti cosa c’è dentro ai trucchi che usiamo tutti i giorni? Un prodotto fatto bene non può costare sei euro. Le bambine oggi pensano agli anti-age, è angosciante”: parla la dermatologa Pucci RomanoUna dermatologa ha commentato che i prodotti di bellezza di qualità non possono costare pochi euro e ha sottolineato come le bambine siano sempre più...

Per favorire la cicatrizzazione e favorire una completa guarigione, la crema per le cicatrici chirurgiche va scelta con attenzione. Una dermatologa spiega quale sceglierePer favorire la guarigione delle cicatrici chirurgiche, è importante scegliere con attenzione la crema più adatta.

Si parla di: Le 10 domande da porsi prima di scegliere una routine anti-age secondo la dermatologa Ines Mordente.

Le 10 domande da porsi prima di scegliere una routine anti-age secondo la dermatologa Ines MordenteTutto quello che c'è da sapere per non sbagliare nell'orientarsi tra le numerose opzioni, con l'aiuto della dermatologa ... vanityfair.it

Ines MordenteEcco cosa raccomanda la famosa dermatologa. Oggi parliamo di divulgazione scientifica sul web, attività diffusa tra molti medici di varie branche, con una dottoressa super seguita sui social e che se ... affaritaliani.it