A 41 anni, Tania Cagnotto ha deciso di tornare a tuffarsi, definendo la scelta una “pazza idea”. Ha pubblicato un video insieme a Dallapè, che ha riscosso molte risate. La nuotatrice e tuffatrice ha spiegato di aver smesso di gareggiare e allenarsi, ma di non aver mai smesso di mantenere il talento. La ripresa dei tuffi è avvenuta senza competizioni ufficiali, solo per divertimento.

Di essere un campione non si smette mai. Magari si smette di gareggiare, persino di allenarsi, ma quel talento lì non va mai via davvero. Lo hanno dimostrato con grande umiltà Tania Cagnotto e Francesca Dallapé, le medaglie olimpiche di tuffi che, ad anni dal ritiro ufficiale, sono tornate assieme sul trampolino, inaugurando una nuova tradizione che si prospetta longeva. Tania Cagnotto torna sul trampolino: “Come mia nonna”. Era il 9 agosto 2020 quando, tornando in pubblico dopo il lungo lockdown, Tania Cagnotto annunciava: “Questa volta ho scelto la vita, la famiglia ”. Parole che raccontavano di una gravidanza da poco iniziata, Lisa sarebbe nata il 5 marzo dell’anno dopo, e il ritiro dalla carriera sportiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tania Cagnotto a 41 anni torna ai tuffi: “Pazza idea”. Il video (da ridere) con Dallapè

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A scuola di tuffi con Francesca Dallapé: il doppio e mezzo rovesciatoUna campionessa di tuffi ha condiviso alcuni suggerimenti pratici su come eseguire correttamente il doppio e mezzo rovesciato.

Leggi anche: Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 17 maggio da Sal Da Vinci a Tania Cagnotto