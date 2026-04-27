Una campionessa di tuffi ha condiviso alcuni suggerimenti pratici su come eseguire correttamente il doppio e mezzo rovesciato. Durante un’ora di allenamento, ha mostrato le tecniche di rotazione e ha spiegato i passaggi fondamentali per migliorare l’esecuzione. La sessione si è tenuta presso una piscina dedicata agli sport acquatici, con la partecipazione di giovani atleti e appassionati di tuffi.

Era il tuffo che le piaceva meno fare: il doppio e mezzo rovesciato. Oggi però Francesca Dallapé ci spiega come prepararlo, come eserguirlo al meglio e in quale punto del programma piazzarlo, se particolarmente indigesto. La campionessa azzurra, un argento olimpico e due iridati, prosegue con noi la sua serie di lezioni, questa volta proponendoci un tuffo che non ha mai amato. “Non mi sono mai piaciuti i rovesciati in generale, dall’uno e mezzo da un metro al doppio e mezzo dai tre metri, per via di una procedura che ti vede partire con rincorsa e presalto guardando la piscina, ma poi devi tornare indietro verso il trampolin. Mi ha sempre messo un po’ a disagio”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A scuola di tuffi con Francesca Dallapé: il doppio e mezzo rovesciato

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