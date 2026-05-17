Che Tempo Che Fa gli ospiti del 17 maggio da Sal Da Vinci a Tania Cagnotto

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Forte dello buon risultato di sette giorni fa — quando ha incollato davanti allo schermo ben 1.585.000 spettatori con uno share dell'8,95% — Fabio Fazio si rimette alla guida di Che tempo che fa per il 27° appuntamento stagionale. Ad affiancarlo sul palco, come da tradizione, ci saranno Filippa Lagerbäck e l'irriverente Luciana Littizzetto. Anche per la serata di oggi si preannuncia un cast di altissimo livello, capace di spaziare dalla grande politica internazionale alle eccellenze artistiche e sportive. L'appuntamento è fissato a partire dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, con l'opzione di non perdersi neanche un minuto grazie allo streaming disponibile sulla piattaforma discovery+. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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