Forte dello buon risultato di sette giorni fa — quando ha incollato davanti allo schermo ben 1.585.000 spettatori con uno share dell'8,95% — Fabio Fazio si rimette alla guida di Che tempo che fa per il 27° appuntamento stagionale. Ad affiancarlo sul palco, come da tradizione, ci saranno Filippa Lagerbäck e l'irriverente Luciana Littizzetto. Anche per la serata di oggi si preannuncia un cast di altissimo livello, capace di spaziare dalla grande politica internazionale alle eccellenze artistiche e sportive. L'appuntamento è fissato a partire dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, con l'opzione di non perdersi neanche un minuto grazie allo streaming disponibile sulla piattaforma discovery+. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 17 maggio da Sal Da Vinci a Tania Cagnotto

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Ospiti d'eccezione a 'Che tempo che fa' il 10 maggio

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