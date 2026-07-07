Durante il vertice NATO ad Ankara, il ministro degli Esteri italiano ha incontrato i colleghi dei Paesi partner dell’Iniziativa di Cooperazione di Istanbul. Tajani ha sottolineato l'importanza di rafforzare i legami con i Paesi del Golfo per l’Italia. L’evento ha visto una riunione tra i ministri degli Esteri, focalizzata su questioni di sicurezza e cooperazione internazionale.

Antonio Tajani al Vertice della NATO di Ankara. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha preso parte al vertice NATO tenutosi ad Ankara, in Turchia, dove ha partecipato a un incontro cruciale con i ministri degli Esteri dei Paesi partner dell’Iniziativa di Cooperazione di Istanbul (ICI). Questi paesi includono Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Qatar. L’incontro, fortemente voluto dall’Italia, ha avuto come obiettivo principale il rafforzamento della cooperazione tra la NATO e le nazioni della regione, affrontando questioni di emergente importanza geopolitica. Durante la riunione, Tajani ha rimarcato la necessità di focalizzare l’attenzione sul Fianco Sud dell’Alleanza, un aspetto strategico spesso sottovalutato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Napolipiu.com - Tajani: strategico rafforzare i legami con i Paesi del Golfo per l’Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Japan–Italy Ties Strengthen as Sanae Takaichi, Georgia Meloni Align on Security | N18G

Notizie e thread social correlati

Israele-Libano, il prossimo round negoziale si terrà a Roma. Tajani firma l’intesa che rafforza il dialogo con i Paesi del GolfoIl prossimo round di negoziati tra Israele e Libano si svolgerà a Roma il 15 e 16 luglio.

Golfo in crisi: l’Italia invia difesa e rinforza i legami con gli EAUL’Italia ha deciso di rafforzare la presenza militare e i rapporti diplomatici con gli Emirati Arabi Uniti in seguito alla crisi nel Golfo.

Temi più discussi: Tajani rafforza il partenariato con il Consiglio di cooperazione del Golfo: firmato un memorandum d’intesa per le consultazioni politiche; Tajani, siglato memorandum che consolida dialogo con Consiglio Cooperazione Golfo; Tajani Firmata intesa con il Consiglio di Cooperazione del Golfo; Italia-Golfo: Tajani e Al Budaiwi un firmano memorandum d’intesa per consolidare dialogo e collaborazione.

Ho incontrato il Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione del #Golfo, Jasim AlBudaiwi. Un confronto approfondito sugli scenari regionali e un passo concreto per rafforzare la nostra collaborazione sia a livello politico che economico. Abbiamo firmat x.com

Vertice NATO, per Tajani strategico rafforzare i rapporti con i Paesi del GolfoL'agenda della riunione ha previsto uno scambio sugli sviluppi nel Golfo e sul quadro di sicurezza regionale, e sulle possibilità di rafforzamento dei partenariati tra la Nato e i Paesi dell'area. msn.com

Nato: Tajani, strategico rafforzare i rapporti dell'Alleanza con i Paesi del GolfoIn occasione del vertice Nato di Ankara, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha partecipato a un incontro dei ministri degli Esteri ... agenzianova.com