L’Italia ha deciso di rafforzare la presenza militare e i rapporti diplomatici con gli Emirati Arabi Uniti in seguito alla crisi nel Golfo. Attualmente, un rappresentante del Parlamento italiano si trova negli Emirati per esprimere vicinanza e solidarietà alla nazione colpita da un attacco proveniente dall’Iran. La visita si inserisce in un quadro di tensioni crescenti nella regione, con iniziative di collaborazione tra i due Paesi.

L’On. Salvatore Caiata si trova attualmente negli Emirati Arabi Uniti per rappresentare il Parlamento italiano e manifestare la vicinanza del Paese a una nazione colpita da un attacco iraniano. Il presidente dell’intergruppo dedicato ai rapporti con le aree del Golfo ha incontrato S.E. Saqr Gobash, vertice del Consiglio Nazionale Federale emiratino, insieme all’ambasciatore Lorenzo Fanara, per consolidare i legami diplomatici in un momento di forte instabilità regionale. Diplomazia parlamentare e risposte concrete alla crisi. Il dialogo tra i due parlamenti non si limita a dichiarazioni formali, ma tocca nodi strategici di sicurezza. Durante il confronto con il Presidente del Consiglio Nazionale Federale degli Emirati Arabi Uniti, è emersa l’importanza dei risultati ottenuti attraverso i canali diplomatici parlamentari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo in crisi: l’Italia invia difesa e rinforza i legami con gli EAU

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Augusta. Golfo Xifonio. facebook

. @CaiataSalvatore (intergruppo Golfo) ha incontrato Saqr Gobash, presidente del Consiglio Federale Nazionale degli EAU, con l’amb. Fanara: confermate amicizia tra i Paesi e centralità della diplomazia parlamentare. “Italia al fianco di un Paese amico”. x.com