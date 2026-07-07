Taekwondo Vito Dell’Aquila re di Roma | primo al Mondo nel ranking

Vito Dell’Aquila ha vinto la tappa della Grand Prix Arena a Roma e si è posizionato al primo posto nel ranking mondiale e olimpico nella categoria -58 kg. Questa è la prima volta nel nuovo quadriennio che raggiunge questa posizione. La vittoria lo riporta in vetta dopo aver ottenuto risultati di rilievo in questa stagione. La competizione si è svolta nella capitale, con Dell’Aquila che ha dominato la finale.

Vito Dell’Aquila conquista la Grand Prix Arena di Roma e torna al primo posto per la prima volta nel nuovo quadriennio nel ranking olimpico e mondiale nella categoria -58 kg. Bene anche Simone Alessio, stabilmente tra i migliorni nella +80 kg olimpica e nella +87 kg mondiale. Al Foro Italico, davanti a un pubblico in visibilio, Vito Dell’Aquila ha colmato l’unica lacuna del suo eccezionale palmares, aggiudicandosi il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix. Il cammino del campione di Tokyo 2020 è iniziato nei sedicesimi contro il turco Yusuf Badem, liquidato con un netto 2-0 (21-10, 18-6). Negli ottavi, un altro turco, Furkan Ubdeyde Camoglu, ha provato ad arginare l’azzurro, arrendendosi però al termine di un primo round scoppiettante (36-33) e cedendo il passo sul 2-0. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Day 1 Highlights | Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix Series

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Vito Dell’Aquila: nuovo campione del mondo di Taekwondo nella categoria -58kg dopo il Roma Grand Prix.Vito Dell’Aquila ha vinto il titolo di campione del mondo di taekwondo nella categoria -58 kg al Roma Grand Prix.

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Taekwondo, dopo il Roma Grand Prix Vito Dell’Aquila è il nuovo numero 1 al mondo nella categoria -58kg dlvr.it/TTNFmb x.com

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Chi è Vito Dell'Aquila, la leggenda del Taekwondo azzurroClasse 2000 e già un oro olimpico in bacheca. Vito Dell`Aquila a Parigi difende il capolavoro di Tokyo 2020, dove si è imposto nella categoria 58kg. Stella del taekewondo,. calciomercato.com