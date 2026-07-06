Vito Dell’Aquila ha vinto il titolo di campione del mondo di taekwondo nella categoria -58 kg al Roma Grand Prix. Con questa vittoria, si è posizionato al primo posto sia nel ranking olimpico che in quello mondiale. La competizione si è svolta a Roma, e la vittoria ha portato Dell’Aquila a un nuovo riconoscimento internazionale nel suo sport.

Vito Dell’Aquila: il Nuovo Campione del Mondo di Taekwondo. ROMA (ITALPRESS) – Vito Dell’Aquila segna una nuova era nel taekwondo mondiale, conquistando la prima posizione nel ranking sia olimpico che mondiale nella categoria -58 kg. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha trionfato al Roma Grand Prix, battendo il coreano Eunsu Seo in finale di fronte a un pubblico entusiasta, riemergendo così in cima ai ranking proprio mentre si apre la fase di qualificazione per i Giochi di Los Angeles 2028. Il prestigioso evento svolto al Foro Italico ha rappresentato un momento cruciale non solo per Dell’Aquila, ma anche per l’intero movimento del taekwondo italiano, che si sta preparando intensamente per le competizioni future. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Vito Dell’Aquila: nuovo campione del mondo di Taekwondo nella categoria -58kg dopo il Roma Grand Prix.

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