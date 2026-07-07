Al giro di boa del quadriennio olimpico, la strada verso Los Angeles 2028 prosegue nel segno di due certezze azzurre: Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, ancora una volta ai vertici del ranking mondiale. Dopo l’aggiornamento di luglio delle classifiche del taekwondo, Vito Dell’Aquila è il nuovo numero 1 al mondo nei -58 kg, sia nel ranking olimpico che in quello mondiale, mentre Simone Alessio occupa la seconda posizione nella graduatoria olimpica dei +80 kg e in quella mondiale dei +87 kg. Il risultato arriva dopo i risultati ottenuti al Roma Grand Prix, il grande evento del Foro Italico di Roma che dal 4 giugno ha aperto ufficialmente la corsa del taekwondo verso i Giochi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Taekwondo: Dell’Aquila torna numero 1 al mondo, Alessio secondo. L’Italia al top verso Los Angeles 2028

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