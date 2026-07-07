Taekwondo | Dell’Aquila torna numero 1 al mondo Alessio secondo L’Italia al top verso Los Angeles 2028
Vito Dell’Aquila si conferma numero 1 al mondo nel taekwondo, mentre Simone Alessio si piazza al secondo posto. Entrambi mantengono le loro posizioni al giro di boa del ciclo olimpico. La classifica internazionale mostra l’Italia in testa nella disciplina, con un cammino stabile verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Nessuna variazione nelle posizioni dei due atleti, che continuano a rappresentare il paese tra i migliori a livello globale.
Al giro di boa del quadriennio olimpico, la strada verso Los Angeles 2028 prosegue nel segno di due certezze azzurre: Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, ancora una volta ai vertici del ranking mondiale. Dopo l’aggiornamento di luglio delle classifiche del taekwondo, Vito Dell’Aquila è il nuovo numero 1 al mondo nei -58 kg, sia nel ranking olimpico che in quello mondiale, mentre Simone Alessio occupa la seconda posizione nella graduatoria olimpica dei +80 kg e in quella mondiale dei +87 kg. Il risultato arriva dopo i risultati ottenuti al Roma Grand Prix, il grande evento del Foro Italico di Roma che dal 4 giugno ha aperto ufficialmente la corsa del taekwondo verso i Giochi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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