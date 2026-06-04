Taekwondo | dal Grand Prix di Roma inizia la strada verso Los Angeles 2028
Al Grand Prix di Roma, si è aperta la stagione che porta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 nel taekwondo. Dopo mesi di allenamenti e le ultime competizioni europee, gli atleti si preparano per le prossime tappe internazionali. La gara romana ha segnato l’inizio ufficiale di questa fase di qualificazione, con partecipanti che si sono confrontati in match intensi e preparatori.
Dopo una lunga preparazione e diversi appuntamenti intermedi, fra cui gli ultimi Europei, il mondo del taekwondo è pronto a tracciare la strada verso una nuova Olimpiade, quella di Los Angeles 2028. Si riparte dai tatami del Foro Italico, con la prima tappa dei Grand Prix 2026: in quello che sta diventando ormai un classico appuntamento romano; che si terrà anche nel 2027. Punti azzerati nei ranking a Cinque Cerchi, in una gara che vedrà sui campi di gara solo i migliori 32 di ogni singola categoria di peso olimpica: 4 al maschile (-58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg) e 4 al femminile (-49 kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg), con l’Italia che da paese ospitante avrà la possibilità di beneficiare di qualche wild card. 🔗 Leggi su Oasport.it
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