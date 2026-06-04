Taekwondo | dal Grand Prix di Roma inizia la strada verso Los Angeles 2028

Notizia in breve

Al Grand Prix di Roma, si è aperta la stagione che porta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 nel taekwondo. Dopo mesi di allenamenti e le ultime competizioni europee, gli atleti si preparano per le prossime tappe internazionali. La gara romana ha segnato l’inizio ufficiale di questa fase di qualificazione, con partecipanti che si sono confrontati in match intensi e preparatori.