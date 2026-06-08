Vito Dell’Aquila trionfa a Roma | Questo è solo l’inizio verso Los Angeles 2028
Vito Dell’Aquila ha vinto una competizione a Roma, tornando a trionfare davanti al pubblico locale. La vittoria arriva dopo aver già conquistato un titolo al World Taekwondo. Dell’Aquila ha dichiarato che questa vittoria rappresenta solo l’inizio del percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles del 2028. La gara si è svolta con la partecipazione di numerosi atleti, e la vittoria è stata conseguita con una serie di incontri conclusi con successo.
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Vito Dell'Aquila trionfa a Roma: Questo è solo l'inizio verso Los Angeles 2028
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