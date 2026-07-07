La mostra personale di JUL (Giulio De Gennaro) intitolata “Tabulae Arcanorum” si tiene presso la Galleria The Floor a Roma. L’esposizione presenta ventidue reinterpretazioni degli Arcani Maggiori, realizzate con tecniche che combinano simbolismo, astrazione e archetipi.

La Galleria The Floor è lieta di presentare “Tabulae Arcanorum”, mostra personale di JUL (Giulio De Gennaro), un progetto espositivo dedicato ai ventidue Arcani Maggiori reinterpretati attraverso un linguaggio pittorico contemporaneo che intreccia ricerca simbolica, astrazione e archetipi. Frutto di un lungo percorso di studio sulle principali tradizioni interpretative dei Tarocchi – dalla Cabala all’ermetismo rinascimentale, dalla filosofia neoplatonica alle letture junghiane fino alla simbologia occidentale – il progetto si propone di individuare ciò che accomuna le diverse scuole di pensiero, isolando per ciascun Arcano quel nucleo di significato che attraversa i secoli e le culture. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - “Tabulae Arcanorum”: arte occulta a Roma, la mostra personale di JUL

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