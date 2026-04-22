Emozioni mostra personale d’arte di Daniela Baldon a Selvazzano Dentro

Lunedì 20 aprile 2026 alle ore 16 si terrà l’inaugurazione della mostra personale di Daniela Baldon intitolata “Emozioni” presso Palazzo Eugenio Maestri, in via Roma 32 a Selvazzano Dentro. La rassegna presenta una serie di opere realizzate dall’artista e sarà aperta al pubblico. L’evento si svolge nel pomeriggio e durerà fino a data da definirsi.

Lunedì 20 aprile 2026 alle ore 16 verrà inaugurata a Palazzo Eugenio Maestri, in via Roma 32 a Selvazzano Dentro, la mostra personale d’arte di Daniela Baldon “Emozioni”.Locandina mostraVisitando “Emozioni”, mostra personale dell’artista Daniela Baldon, percepiamo l’incontro reale tra arte e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate “Luce e le case del mondo”, la mostra-percorso di Chiara Tioli a Selvazzano DentroSabato 7 febbraio 2026 alle ore 10 verrà inaugurata a Palazzo Eugenio Maestri, in via Roma 32 a Selvazzano Dentro, la mostra “Luce e le case del... Tutto pronto per l'inaugurazione della mostra personale di Arnaldo Gallinucci, intitolata 'piccole emozioni'Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Giovedì 12 marzo alle...