Tabula Rasa ha concluso le serate con il tutto esaurito. Domani, a Santa Maria Apparente, si recupera lo spettacolo del duo comico Lando e Dino, originariamente programmato nei giorni scorsi per il festival della risata nei quartieri. La manifestazione, dedicata alla promozione della cultura attraverso eventi di intrattenimento, ha registrato il sold out in tutte le date. Nessun dettaglio sulla location o sugli orari è stato comunicato.

Sarà recuperato domani a Santa Maria Apparente lo spettacolo del duo comico Lando e Dino, in programma nei giorni scorsi con "Civitanova Smile – Il festival della risata nei quartieri". Dopo l’inizio dello spettacolo, infatti, un temporale ha costretto gli organizzatori a rinviare l’evento di fronte a circa 500 persone. Lo ha reso noto l’assessore Mara Orazi, che si era subito attivata per trovare una nuova data per lo spettacolo comico. Si è invece chiusa con una piccola polemica la rassegna Tabula Rasa. "Credo che la cultura non debba esprimersi solo come un evento di intrattenimento, ma come un contenitore di saperi per risvegliare la città che a volte appare stanca o distratta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tabula Rasa chiude con i sold out: "Cultura per svegliare la città"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TABULA RASA || JUVENTUS FIORENTINA 0-2

Notizie e thread social correlati

Fiorentina, un finale allucinante per la stagione più triste: ora tabula rasaLa Fiorentina ha concluso la stagione con un autogol di Comuzzo contro l’Atalanta, segnando un risultato negativo.

Roma, la scure dei Friedkin: da Mourinho a Ranieri, sei anni di “tabula rasa”La società calcistica di Roma, sotto la gestione dei Friedkin, ha attraversato un percorso caratterizzato da cambiamenti frequenti e decisioni prese...

Temi più discussi: Tabula Rasa chiude con i sold out: Cultura per svegliare la città; Si è chiusa la prima edizione di Tabula Rasa: sei giorni di futuro, comunità e amore per La Spezia; Cala il sipario su Tabula Rasa: sei giorni di futuro, comunità e amore per Spezia; Tabula Rasa.

Tabula rasa. È questa la decisione dei Percassi: la linea della continuità per il post-Gasperini non ha funzionato con Juric e non è piaciuta con Palladino. Non sarà mai come prima. E allora, perché non provare qualcosa di completamente opposto? L’Atalanta x.com

Destino della Tabula Rasa reddit

Tabula Rasa chiude con i sold out: Cultura per svegliare la cittàSarà recuperato domani a Santa Maria Apparente lo spettacolo del duo comico Lando e Dino, in programma nei giorni ... ilrestodelcarlino.it

Si è chiusa la prima edizione di Tabula Rasa: sei giorni di futuro, comunità e amore per La SpeziaSi è conclusa con una grande partecipazione di pubblico la prima edizione di Tabula Rasa – Laboratorio di Futuro, il festival dedicato alla spezzinità, alla creatività e alla visione della città di do ... msn.com