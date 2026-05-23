La Fiorentina ha concluso la stagione con un autogol di Comuzzo contro l’Atalanta, segnando un risultato negativo. La squadra ha subito contestazioni dai tifosi, che hanno criticato le prestazioni complessive. Solo il portiere è stato risparmiato dalle critiche, mentre si attende una decisione sulla gestione tecnica. La stagione più difficile si è chiusa con una sconfitta che ha accentuato il malumore tra i sostenitori.

L’autogol di Comuzzo contro l’Atalanta sigilla un’annata disastrosa. I tifosi contestano la squadra e salvano solo Vanoli, in attesa delle decisioni di Paratici. Nemmeno l’ultimo atto di questa agonia sportiva ha regalato un sorriso sereno al popolo viola. Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi scrive che la Fiorentina chiude il suo disastroso campionato 2025-26 esattamente come lo ha vissuto: tra paradossi e delusioni. Contro l’Atalanta, la vittoria è sfumata nel peggiore dei modi, con l’autogol di Comuzzo su cross di Zappacosta, a coronamento di una prestazione in cui l’unico vero eroe è stato Oliver Christensen. Il vice di De Gea, autore di almeno tre interventi decisivi, ha tenuto a galla una squadra surclassata dai bergamaschi per larghi tratti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina, un finale allucinante per la stagione più triste: ora tabula rasa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché la FIORENTINA può SALVARSI... e perché NO | 4-3-2-1 | DAZN

Sullo stesso argomento

Roma, la scure dei Friedkin: da Mourinho a Ranieri, sei anni di “tabula rasa”La gestione della Roma sotto la presidenza di Dan e Ryan Friedkin si conferma legata a un unico binario: il decisionismo improvviso e silenzioso.

Roma, tabula rasa: Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy verso l’addioIl piano di bonifica totale orchestrato dai Friedkin per l’estate 2026 assume contorni drastici: la Roma non rinnoverà i contratti di Stephan El...

Polverosi sulla Fiorentina: I giocatori si guardino dentro, si facciano un esame di coscienzaDuro fondo di Alberto Polverosi sulla Fiorentina. Il collega del Corriere dello Sport ha così parlato analizzando il pari dei viola contro l'Atalanta di ieri sera: Nemmeno il finale, nemmeno il salut ... tuttomercatoweb.com

Diretta | Fiorentina Atalanta (risultato finale 1-1): un punto a testa (oggi 22 maggio 2026)Diretta Fiorentina Atalanta streaming video tv: le due squadre chiudono un campionato nel quale hanno già archiviato i loro obiettivi. ilsussidiario.net