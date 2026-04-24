Roma la scure dei Friedkin | da Mourinho a Ranieri sei anni di tabula rasa

La società calcistica di Roma, sotto la gestione dei Friedkin, ha attraversato un percorso caratterizzato da cambiamenti frequenti e decisioni prese in modo rapido e discreto. Nel corso di sei anni sono stati esonerati diversi allenatori, tra cui Mourinho e Ranieri, senza annunci ufficiali o spiegazioni dettagliate. La modalità di operare della dirigenza si basa su scelte che vengono comunicate in modo diretto, senza molte interlocuzioni pubbliche.

La gestione della Roma sotto la presidenza di Dan e Ryan Friedkin si conferma legata a un unico binario: il decisionismo improvviso e silenzioso. Dal loro insediamento il 6 agosto 2020, i proprietari texani hanno applicato sistematicamente la strategia del coup de théâtre, una dinamica che ha portato all’allontanamento di figure apicali, manager e allenatori, culminata oggi con l’interruzione del rapporto con Claudio Ranieri. Il percorso dei Friedkin è costellato di strappi mediatici violenti. Il primo risale al 4 maggio 2021, quando l’annuncio dello sbarco di José Mourinho a Trigoria azzerò la gestione Fonseca in poche ore. Lo stesso Mourinho, totem della tifoseria grazie alla vittoria della Conference League e alla finale di Budapest, fu sollevato dall’incarico il 16 gennaio 2024, sostituito da Daniele De Rossi.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, la scure dei Friedkin: da Mourinho a Ranieri, sei anni di “tabula rasa” Notizie correlate Roma, tabula rasa: Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy verso l’addioIl piano di bonifica totale orchestrato dai Friedkin per l’estate 2026 assume contorni drastici: la Roma non rinnoverà i contratti di Stephan El... Leggi anche: Collovati in ESCLUSIVA: “Caso Ranieri? La Roma riparta da Gasperini, gestione dei Friedkin taciturna” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ue, scure Fmi: crescita ferma, i prezzi corrono. Basta aiuti a pioggia, ora riforme. Avviso a Roma; Se il Bauhaus è da cartolina: Dipinti fotografici a Roma; I luoghi della Resistenza: Custodiscono le radici della nostra democrazia. Sostegno dalla Regione; Roma ci ripensa: sospeso il memorandum con Israele. Roma, a Palazzo Clementi presentati due volumi su casi freddi e risoltiCasi freddi e casi risolti. Presentazione dei volumi: Casi freddi. La scure letterata e le sue peregrinazioni: dalla Calabria al British Museum di G. Famiglietti; La Bicchierna. Peripezie di una t ... newtuscia.it Scioperi bianchi, la scure dell'Authority: «Precettare i macchinisti dell'Atac. Il prefetto impedisca lo stop di lunedì»«Precettate macchinisti e autisti dei bus». La richiesta arriva dall'Autorità garante per gli scioperi, che ieri ha invitato ufficialmente il prefetto Gabrielli ad applicare «l'articolo 8 della legge ... ilmessaggero.it In mattinata la Roma ha ufficializzato l'addio di Claudio Ranieri. Dell'argomento ne ha parlato anche Gian Piero Gasperini alla vigilia della trasferta contro il Bologna 1/4 x.com Auditorium Parco della Musica, dal 28 al 30 aprile in scena in prima assoluta "Burn", nuovo allestimento del Teatro dell’Opera di Roma in coproduzione con Fondazione Musica per Roma. Un dialogo danzato sui temi di identità e trasformazione. Maggiori d facebook