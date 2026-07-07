Sylvester Stallone compie 80 anni | una vita da leggenda

Notizia in breve

Sylvester Stallone ha compiuto 80 anni. L’attore, noto per aver interpretato personaggi iconici, ha vissuto una carriera ricca di successi e momenti difficili. La sua vita è stata segnata da grandi traguardi nel cinema, ma anche da periodi di sofferenza personale. La celebrazione del suo ottantesimo compleanno ha attirato l’attenzione di fan e media, sottolineando il ruolo di Stallone come figura leggendaria nel panorama cinematografico mondiale.