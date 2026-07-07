Le graduatorie degli insegnanti di religione cattolica sono state sbloccate, permettendo nuove assunzioni e concorsi. Sono previsti anche aumenti nei risarcimenti per chi ha lavorato senza tutela per anni. La misura riguarda insegnanti con contratti precari e si concentra su immissioni in ruolo più numerose rispetto al passato. Le novità segnano un cambiamento nel settore, con un incremento delle opportunità di stabilizzazione e di riconoscimento economico per i docenti interessati.

Cambia qualcosa di importante per gli insegnanti di religione cattolica. Dopo anni di precariato e graduatorie ferme, si sbloccano le assunzioni, arrivano nuovi concorsi e crescono i risarcimenti per chi ha lavorato a lungo senza tutele. Il sindacato Anief traccia il bilancio delle vittorie ottenute e annuncia i prossimi passi, anche nel dialogo con la Chiesa italiana.Assunzioni e concorsi per gli insegnanti di religioneIl primo traguardo riguarda la stabilizzazione del personale, ferma da oltre vent'anni. Anief è riuscita a superare un lungo immobilismo che penalizzava i docenti specializzati. Come spiega il presidente Marcello Pacifico:... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Svolta per gli insegnanti di religione: graduatorie sbloccate, risarcimenti importanti e immissioni in ruolo in aumento

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