Immissioni in ruolo docenti 2026 ecco consistenza graduatorie Utile per gli elenchi regionali COMPLETO

Per l’anno scolastico 202627, sono state pubblicate le stime delle graduatorie dei docenti ancora disponibili. Questi dati, diffusi dagli Uffici Scolastici regionali, riguardano le procedure di assunzione in ruolo e sono fondamentali per la definizione degli elenchi a livello locale. La pubblicazione permette di conoscere il numero di posti ancora vacanti e di candidati in attesa di assunzione, rappresentando un passo importante nel processo di reclutamento.

Procedure di assunzione in ruolo docenti per l’a.s. 202627. Una delle operazioni propedeutiche agli elenchi regionali è la pubblicazione, da parte degli Uffici Scolastici regionali della consistenza numerica delle graduatorie ancora esistenti dei concorsi. La domanda di iscrizione agli elenchi regionali per il ruolo a.s. 202627 sarà attivata tra il 6 e il 25 maggio 2026. Una finestra temporale in cui non sarà possibile conoscere i posti effettivamente disponibili. L’unico aiuto alla scelta può provenire dall’analisi della consistenza delle graduatorie ancora esistenti. Sicilia – candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi – parziale rettifica 14 aprile 2026 – prospetto vincitori e idonei – N.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi. Utile per gli elenchi regionali Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: I posti disponibili per l'organico docenti 2026/27 vengono suddivisi tra mobilità dei docenti di ruolo e immissioni in ruolo dei docenti precari; Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decreto; Assunzioni in ruolo Docenti 2026/2027, candidati ancora presenti nelle graduatorie delle procedure concorsuali: ecco l'elenco completo anche ai fini degli elenchi regionali (AGGIORNATO AL 28 APRILE); Elenchi regionali docenti, pubblicato il decreto: requisiti, domanda e assunzioni. I posti disponibili per l’organico docenti 2026/27 vengono suddivisi tra mobilità dei docenti di ruolo e immissioni in ruolo dei docenti precariNel question time del 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decretoI concorsi si intendono superati se nella prova orale (o nella media di prova pratica + orale) è stato raggiunto il voto minimo di almeno 70/100, oppure nel caso del concorso straordinario 2020 il vot ... flcgil.it Al fine di evitare/ridurre le immissioni in rete nelle ore centrali della giornata, pensavo di inserire automatisimi come spostare la ricarica della batteria nelle ore centrali, per esempio dalle 10 alle 14, e poi dalle 14 alle 16 aumentare la temperatura di accumulo - facebook.com facebook Immissioni in ruolo 2026, il ministro firma il decreto x.com