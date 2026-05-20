Immissioni in ruolo docenti 2026 ecco consistenza graduatorie con rettifica Puglia
Le procedure di assunzione in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 202627 prevedono la pubblicazione da parte degli Uffici Scolastici regionali delle graduatorie ancora esistenti dei concorsi, con l’obiettivo di definire le operazioni preliminari alla formazione degli elenchi regionali. Recentemente, è stata diffusa una comunicazione con i dati aggiornati riguardo alla consistenza delle graduatorie, compresa una rettifica specifica per la regione Puglia. Questi numeri rappresentano un passo fondamentale nel percorso di assunzione per le prossime nomine.
Procedure di assunzione in ruolo docenti per l'a.s. 202627. Una delle operazioni propedeutiche agli elenchi regionali è la pubblicazione, da parte degli Uffici Scolastici regionali della consistenza numerica delle graduatorie ancora esistenti dei concorsi. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 2026, ecco consistenza graduatorie. con rettifica Puglia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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