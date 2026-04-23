Alla prima di Michael a Los Angeles c' era anche parte della famiglia Jackson Le parole del nipote del re del pop Jaafar Il video su Amicait

Alla prima del film dedicato a Michael Jackson a Los Angeles era presente anche parte della famiglia dell’artista, tra cui il nipote Jaafar Jackson, che ha interpretato il ruolo del cantante. Un video relativo all’evento è stato pubblicato su Amica.it. L’evento ha visto la partecipazione di diversi membri della famiglia e del cast del film, tra cui Jaafar Jackson.

(askanews) – Non solo il cast del film, con Jaafar Jackson, il nipote del re del pop, che lo interpreta sul grande schermo. Diversi membri della famiglia Jackson hanno partecipato alla premiere di Michael a Los Angeles, il film-tributo al cantante scomparso nel 2009 che ne racconta l’ascesa e il successo. Sul black carpet a Hollywood, tra musica, imitatori e balli, accanto al protagonista, al regista Antoine Fuqua e al produttore Graham King, c’erano tra gli altri La Toya Jackson, sorella di Michael e Marlon Jackson, il fratello, cantante, che ha detto: «Penso che la gente capirà e si renderà conto che la famiglia Jackson non è diversa da qualsiasi altra famiglia.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Alla prima di Michael a Los Angeles c'era anche parte della famiglia Jackson. Le parole del nipote del re del pop Jaafar. Il video su Amica.it DA PEPSI A SAMSUNG: L'ITALIANO CHE STA RIVOLUZIONANDO IL DESIGN! MAURO PORCINI passa dal BSMT! Notizie correlate Arriva Michael, il biopic del re del pop tra musica e guerre in famiglia: Jackson interpretato dal nipote JaafarUn debutto come attore cinematografico, per un’impresa che farebbe tremare chiunque: interpretare Michael Jackson in un biopic. Leggi anche: Chi è Jaafar Jackson, il nipote del Re del Pop protagonista di “Michael” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Jaafar, La Toya e Marlon: i parenti di Michael Jackson alla premiere del biopic; Michael, le location del film richiamano momenti iconici della vita di Michael Jackson; Flea e i suoi racconti dell’età del jazz; Da LA a LA: ecco 10 atleti di casa che potrebbero brillare ai Giochi Olimpici di LA28. La famiglia Jackson alla prima di Michael a Hollywood(askanews) – Non solo il cast del film, con Jaafar Jackson, il nipote del re del pop, che lo interpreta sul grande schermo. Diversi membri della famiglia Jackson hanno partecipato alla premiere di ... amica.it Anche la famiglia Jackson alla premiere di Michael a HollywoodLos Angeles, 21 apr. (askanews) - Non solo il cast del film, con Jaafar Jackson, il nipote del re del pop, che lo interpreta sul grande schermo. Diversi membri della famiglia Jackson hanno partecipato ... libero.it Eccolo qui, Khalil Ahmad Da Los Angeles a Brindisi: domani mattina le visite mediche e presto in campo al PalaPentassuglia #ForzaBrindisi x.com Sapevi che... Nel 1985, prima di un concerto, Saul Hudson entrò in un negozio di Los Angeles e vide una tuba di feltro nero. Non avendo abbastanza soldi per acquistarla, la portò via insieme a una cintura decorata che avvolse attorno alla base. Quel gesto im - facebook.com facebook