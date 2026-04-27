Madonna si è esibita a sorpresa a Los Angeles con alcuni dei brani del nuovo album

Nel weekend, una cantante ha sorpreso il pubblico a Los Angeles con un concerto a sorpresa. Durante l’evento, ha eseguito alcuni brani tratti dal suo prossimo album, offrendo un’anteprima delle nuove canzoni. L’esibizione si è svolta in modo segreto e senza annunci ufficiali, attirando l’attenzione di fan e media presenti alla serata. L’artista ha portato sul palco anche alcuni classici del suo repertorio.

Nel weekend Madonna ha tenuto un secret show a Los Angeles, nel corso del quale si è esibita in anteprima con alcuni brani del nuovo album. La “Regina Del Pop” ha recentemente annunciato la data di pubblicazione di Confessions On A Dancefloor II, sequel dell’iconico album del 2005, prevista per il tre luglio, rivelando inoltre la cover del prossimo lavoro in studio insieme al brano apripista I Feel So Free. La scorsa settimana Madonna è ritornata sulle scene, quando durante il secondo live di Sabrina Carpenter al Coachella, raggiungeva la voce di Espresso sul palco, con la quale si esibiva sulle note di Vogue, Like A Prayer accennando Bring Your Love, brano che vede il duetto tra le due artiste che sarà incluso nel nuovo album.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Madonna si è esibita a sorpresa a Los Angeles con alcuni dei brani del nuovo album Sia ft. Madonna - Like A Warrior (Official Music Video) Notizie correlate Kanye West ha annunciato un concerto a Los Angeles e creato un sito web per il lancio del nuovo albumPer la release di Bully, che lo vedrà impegnato con delle date in Europa la prossima estate (ed in Italia il prossimo 18 luglio), Kanye West ha... Madonna derubata al Coachella: spariti gli abiti vintage con cui si è esibitaDopo l’esibizione a sorpresa con Sabrina Carpenter, la popstar denuncia sui social la scomparsa di capi storici, tra cui il look con cui debuttò al... Contenuti utili per approfondire Madonna si è esibita a sorpresa a Los Angeles con alcuni dei brani del nuovo albumNel weekend Madonna ha tenuto un secret show a Los Angeles, nel corso del ... msn.com Madonna ospite di Sabrina Carpenter al Coachella: il duetto sulle note di 'Vogue' VIDEOMadonna ha fatto la sua prima apparizione ieri sera, venerdì 17 aprile, al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter a 20 anni dalla sua esibizione sullo stesso palcoscenico. ilgazzettino.it