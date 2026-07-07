Scrivono in Colombia: pensate, domani possiamo passare il turno al Mondiale e vincere il jackpot di Mega Millions, la lotteria americana che mette in palio 576 milioni di dollari. Beh, teoricamente è vero ma una delle due ipotesi è un filo più probabile dell’altra. Sui misteri delle probabilità di Mega Millions non ci addentriamo ma la Colombia, di sicuro, è una squadra forte. Diciamo pure la più sottovalutata di questo Mondiale sparpagliato in tre nazioni. A Vancouver, contro la Svizzera, si gioca la possibilità di tornare ai quarti di finale della Coppa del Mondo, come nel 2014, l’anno d’oro di James Rodriguez. Vale anche per la Nati, il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Svizzera contro Colombia, nel G8 mondiale c'è posto per una grande sorpresa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Svizzera - Colombia Mar 07/07/2026 H.22:00

Notizie e thread social correlati

Svizzera-Colombia, ottavi di finale Mondiale 2026: le probabili formazioni e dove vederlaLa partita degli ottavi di finale tra Svizzera e Colombia si giocherà con le formazioni titolari di entrambe le squadre.

La Colombia di Jhon sfiderà la Svizzera di Remo, dal 30 giugno ufficialmente un ex rossoblù: ma ieri sul web il Bologna celebrava anche lui. Sintomo di una riapertura? Lucumi-Freuler, derby mondiale. E c’è un indizio socialLa Colombia ha battuto il Ghana 1-0 in una partita valida per i ottavi di finale, con Jhon Lucumi protagonista in difesa.

Temi più discussi: Ottavi Mondiali 2026, Svizzera-Colombia: formazioni, orario e dove vederla in diretta streaming; Mondiali di calcio, la Svizzera giocherà contro la Colombia; Svizzera-Colombia: pronostico, consigli scommesse e quote | Mondiali 2026; Svizzera-Colombia: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere.

Questa non è Bogotà, ma era Kansas City questa notte per Colombia-Ghana. C'è qualcosa di magico nell'aria per la Nazionale colombiana. Tra qualche giorno l'ottavo di finale contro la Svizzera. x.com

Svizzera-Colombia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026Svizzera-Colombia, ottavo di finale dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 22 italiane al BC Place di Vancouver e sarà visibile in diretta su Dazn e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile an ... tuttosport.com

Svizzera contro Colombia, nel G8 mondiale c'è posto per una grande sorpresaSuarez dopo 43 gol in stagione è a secco in Coppa del Mondo. Yakin è in emergenza difesa e vede i fantasmi del 2022 ... msn.com