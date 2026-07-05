La Colombia di Jhon sfiderà la Svizzera di Remo dal 30 giugno ufficialmente un ex rossoblù | ma ieri sul web il Bologna celebrava anche lui Sintomo di una riapertura? Lucumi-Freuler derby mondiale E c’è un indizio social
La Colombia ha battuto il Ghana 1-0 in una partita valida per i ottavi di finale, con Jhon Lucumi protagonista in difesa. La vittoria ha portato i ‘Cafeteros’ ad affrontare la Svizzera, squadra di Freuler, nel prossimo turno in programma martedì a Vancouver. I social del Bologna hanno pubblicato un messaggio dedicato anche a Freuler, anche se il club ha celebrato recentemente anche Lucumi, che si prepara alla sfida contro l’ex squadra.
Altro clean sheet della Colombia, altra vittoria dei ‘Cafeteros’ e altra prestazione senza sbavature di Jhon Lucumi, che grazie all’1-0 sul Ghana si è guadagnato un incrocio a tinte (ex) rossoblù con la Svizzera di Freuler, Ndoye e Aebischer nell’ottavo di finale in programma martedì a Vancouver. Ieri il Bologna sul proprio profilo social ha fatto le congratulazioni e l’in bocca al lupo a entrambi. Considerato che Freuler ha chiuso formalmente il suo rapporto col club il 30 giugno la ‘carezza’ a Remo è solo un gesto gentile o un indizio di riapertura dei rapporti? Tornando a Lucumi: che Jhon a questo Mondiale sia spesso uno dei migliori in campo non è ormai più una notizia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Congratulazioni a Jhon Lucumí e Remo Freuler per il passaggio del turno con le rispettive Nazionali! A gli ottavi di finale si sfideranno proprio Svizzera e Colombia! In bocca al lupo, ragazzi! #FIFAWorldCup #WeAreOne facebook
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