Svizzera-Colombia ottavi di finale Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita degli ottavi di finale tra Svizzera e Colombia si giocherà con le formazioni titolari di entrambe le squadre. La gara sarà trasmessa sui canali ufficiali del torneo e in streaming. La Svizzera punta a ripetere il risultato delle qualificazioni, mentre la Colombia cerca di superare il turno dopo aver chiuso la fase a gironi con risultati positivi. Entrambe le squadre scendono in campo determinate a conquistare il passaggio del turno.

Gara valida per gli ottavi di finale dei Campionati del Mondo di calcio 2026. Si preannuncia un confronto tra due squadre diverse ma accomunate dalla volontà di approdare tra le prime otto della rassegna iridata. Svizzera-Colombia si giocherà martedì 7 luglio 2026 alle ore 22 presso il Bc Place di Vancouver SVIZZERA-COLOMBIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli elvetici hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta chiudendo il Gruppo B al primo posto con 7 punti in tre partite. L’esordio non è stato dei migliori con il pareggio a reti bianche contro il Qatar, ma poi sono arrivate due vittorie contro Bosnia e Canada. Tutto facile ai sedicesimi, dove la nazionale di Yakin ha liquidato l’Algeria per 2-0. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Congratulazioni a Jhon Lucumí e Remo Freuler per il passaggio del turno con le rispettive Nazionali! A gli ottavi di finale si sfideranno proprio Svizzera e Colombia! In bocca al lupo, ragazzi! #FIFAWorldCup #WeAreOne x.com

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