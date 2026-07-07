Svizzera-Colombia | dove vederla tv e streaming orario e probabili formazioni degli ottavi di finale

La partita tra Svizzera e Colombia si svolgerà oggi, con orario e modalità di visione ancora da confermare. La gara sarà disponibile in streaming e in TV, secondo le piattaforme di diffusione ufficiali. Le probabili formazioni sono state annunciate, anche se non definitive. Nel frattempo, l'Argentina ha disputato un match contro Capo Verde, vincendo con Leo Messi in campo. Successivamente, l'Argentina affronterà l’Egitto di Momo Salah.

L'Argentina torna in campo dopo la vittoria sofferta contro Capo Verde. L'Albiceleste guidata da uno straripante Leo Messi sfida l'Egitto di Momo Salah, nel match che mette in palio i. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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