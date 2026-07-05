La partita tra Messico e Inghilterra si giocherà negli ottavi di finale del torneo. La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai e Dazn, con orario ancora da definire. Il Messico, guidato da Aguirre, ha ottenuto risultati di alto livello e si presenta con entusiasmo davanti ai propri tifosi. L'Inghilterra, allenata da Tuchel, ha vinto la partita contro il Congo e arriva in buona forma.

Il Messico di Aguirre sta sognando a occhi aperti, sta giocando un torneo di alto livello e si sta esibendo davanti ai propri tifosi. Le "notti magiche" messicane presentano agli ottavi un avversario tostissimo: si tratta dell'Inghilterra di Tuchel, reduce da una vittoria di forza contro il Congo e in fiducia crescente. La nazionale dei Tre Leoni non è la squadra più in forma, ma ha dalla propria un Kane in stato di grazia e sta dimostrando di poter raggiungere qualsiasi risultato indipendentemente dalla propria condizione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Messico-Inghilterra: dove vederla in tv (Rai o Dazn), orario e probabili formazioni degli ottavi di finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inghilterra-Costa Rica 3-0: i gol | Amichevoli internazionali

Notizie e thread social correlati

Brasile-Norvegia: dove vederla in tv (Rai o Dazn), orario e probabili formazioni degli ottaviLa partita tra Brasile e Norvegia si gioca negli ottavi di finale, con la trasmissione prevista su Rai e Dazn.

Leggi anche: Inghilterra-Ghana: dove vederla in tv (Rai o Dazn) e streaming, orario e probabili formazioni della sfida del gruppo L

Temi più discussi: Mondiali, oggi Messico-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Messico-Inghilterra: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere Messico-Ecuador, Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal in tv e streaming; 2025 ottavi messico-inghilterra preview.

Dove vedere #MessicoInghilterra, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming x.com

Messico-Inghilterra: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo realeNon un mondiale qualunque per Messico e Inghilterra. Se il Tricolore insegue sul campo di casa il suo terzo quarto in Coppa del Mondo, la nazionale dei Tre Leoni va a caccia del suo secondo trionfo 60 ... tuttosport.com

Dove vedere Messico-Inghilterra, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streamingNegli ottavi di finale i padroni di casa di Aguirre ospiteranno la nazionale di Tuchel: le probabili formazioni ... corrieredellosport.it

Domanda per gli immigrati che guardano il WC, supportate l'Inghilterra o il vostro paese d'origine? reddit