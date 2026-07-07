SviProCup 2026 al Campus di Fisciano successo per la dodicesima edizione dedicata all’innovazione

La dodicesima edizione della SviProCup 2026 si è conclusa al Campus di Fisciano con una grande partecipazione. La competizione di sviluppo prodotto, dedicata all’innovazione, ha visto coinvolti numerosi team e studenti. L’evento si è svolto nei giorni scorsi, attirando pubblico e partecipanti da diverse aree. La manifestazione ha previsto presentazioni e dimostrazioni di progetti innovativi, senza ulteriori dettagli sui risultati o i premi assegnati.

. Si è conclusa con un’ampia partecipazione la dodicesima edizione della SviProCup 2026, la competizione di sviluppo prodotto promossa dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’ Università degli Studi di Salerno, che ha riunito al Campus di Fisciano studenti, aziende e rappresentanti del mondo dell’innovazione per una giornata dedicata al confronto tra formazione universitaria e sistema produttivo. L’evento, ospitato presso l’Aula delle Lauree “Vito Cardone”, ha confermato il valore di un format che mette gli studenti di fronte a sfide aziendali reali, trasformando competenze e idee in progetti concreti attraverso attività di progettazione, sviluppo di prototipi e presentazione finale davanti a una giuria di esperti. 🔗 Leggi su Zon.it

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