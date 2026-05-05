Tre giorni al campus di Fisciano per discutere di emancipazione e conoscenza autentica

Nel campus di Fisciano si svolgeranno tre giorni dedicati a temi come l’emancipazione e la ricerca di una conoscenza autentica. L’evento, promosso dalla Cattedra UNESCO “Generative Pedagogy and Educational Systems to...”, prevede una serie di incontri e discussioni che coinvolgono esperti e studiosi del settore educativo. La partecipazione è aperta a studenti, insegnanti e ricercatori interessati a approfondire queste tematiche.

Tempo di lettura: 3 minuti La Cattedra UNESCO “Generative Pedagogy and Educational Systems to Tackle Inequality” promuove e organizza la III Edizione del Festival Internazionale “Pedagogia Generativa e Comunità Pensanti”, che si terrà da domani mercoledì 6 maggio a venerdì 8 maggio 2026 presso l’Università degli Studi di Salerno. In un contesto globale segnato da trasformazioni profonde e dall’acuirsi delle ineguaglianze, il Festival si configura come uno spazio scientifico e pubblico di confronto internazionale, dedicato ai temi dell’emancipazione e della conoscenza autentica, con l’obiettivo di interrogare criticamente il ruolo dei sistemi educativi nella costruzione di società più eque.🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Corso di “Infermiere di Famiglia e di Comunità”: al campus di Fisciano la presentazioneE' in programma domani, martedì 7 aprile, presso l'Aula “Nicola Cilento” al campus di Fisciano, la presentazione del Corso per “Infermiere di... Festa, 100 giorni alla Maturità: tre giorni di eventi al Cocoricò di RiccioneRimini, 8 marzo 2026 – Per migliaia di studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori il momento è ormai vicino: i cosiddetti cento giorni alla... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Guitarras!, il Campus di chitarre della SFOM si racconta in concerto; Student Office in Scaravilli. Torna ’Campus by night’; UNICH: TRE GIORNI TRA SOLIDARIETA’, DIVERTIMENTO E BUONA MUSICA; Educazione e cinema: ad Arezzo il campus Poti Pictures. Torna il Social Innovation Campus, in Mind Milano tre giorni di eventiMILANO - Il Social Innovation Campus promosso da Fondazione Triulza, evento di riferimento in Italia per dialogare e coinvolgere le nuove generazioni sui temi dell'innovazione sociale, torna in ... ansa.it Nel corso della tre giorni sono in programma incontri per adulti, attività di yoga, gioco. Gran chiusura alla Villa comunale Fava con l’evento Taurianova dei bambini - facebook.com facebook Three days in and it’s already pink magic Mancano tre giorni, ma è già magia rosa #GirodItalia | #TudorWatch #BornToDare x.com