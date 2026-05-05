Tre giorni al campus di Fisciano per discutere di emancipazione e conoscenza autentica

Da anteprima24.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campus di Fisciano si svolgeranno tre giorni dedicati a temi come l’emancipazione e la ricerca di una conoscenza autentica. L’evento, promosso dalla Cattedra UNESCO “Generative Pedagogy and Educational Systems to...”, prevede una serie di incontri e discussioni che coinvolgono esperti e studiosi del settore educativo. La partecipazione è aperta a studenti, insegnanti e ricercatori interessati a approfondire queste tematiche.

Tempo di lettura: 3 minuti La Cattedra UNESCO “Generative Pedagogy and Educational Systems to Tackle Inequality” promuove e organizza la III Edizione del Festival Internazionale “Pedagogia Generativa e Comunità Pensanti”, che si terrà da domani mercoledì 6 maggio a venerdì 8 maggio 2026 presso l’Università degli Studi di Salerno. In un contesto globale segnato da trasformazioni profonde e dall’acuirsi delle ineguaglianze, il Festival si configura come uno spazio scientifico e pubblico di confronto internazionale, dedicato ai temi dell’emancipazione e della conoscenza autentica, con l’obiettivo di interrogare criticamente il ruolo dei sistemi educativi nella costruzione di società più eque.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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