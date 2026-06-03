UNISA presenta il programma per il Benessere Psicologico | conferenza stampa al campus di Fisciano
Giovedì 4 giugno alle ore 10, l’Università degli Studi di Salerno ha organizzato una conferenza stampa al campus di Fisciano per presentare il nuovo programma “UNISA per il Benessere Psicologico”. L’evento ha coinvolto i rappresentanti dell’ateneo, che hanno illustrato i dettagli dell’iniziativa dedicata al supporto psicologico degli studenti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto del programma o sulle modalità di accesso.
L’Università degli Studi di Salerno presenta il programma “UNISA per il Benessere Psicologico”. L’appuntamento è in programma giovedì 4 giugno alle ore 10.30 presso la Sala Stampa “B. Agnes” del campus di Fisciano, dove si terrà la conferenza stampa dedicata all’illustrazione delle nuove iniziative rivolte alla comunità universitaria. La promozione del benessere della persona e la prevenzione del disagio rappresentano oggi una priorità strategica per il sistema universitario. In quest’ottica, l’Ateneo salernitano ha adottato un Sistema integrato di promozione della qualità della vita, della partecipazione, della prevenzione e del counseling psicologico. 🔗 Leggi su Zon.it
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