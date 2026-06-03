UNISA presenta il programma per il Benessere Psicologico | conferenza stampa al campus di Fisciano

Notizia in breve

Giovedì 4 giugno alle ore 10, l’Università degli Studi di Salerno ha organizzato una conferenza stampa al campus di Fisciano per presentare il nuovo programma “UNISA per il Benessere Psicologico”. L’evento ha coinvolto i rappresentanti dell’ateneo, che hanno illustrato i dettagli dell’iniziativa dedicata al supporto psicologico degli studenti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto del programma o sulle modalità di accesso.