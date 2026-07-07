Svimez | il Mezzogiorno corre più del resto d’Italia
Il rapporto Svimez segnala che il Mezzogiorno cresce più rapidamente del resto d’Italia, grazie a incentivi e fondi straordinari. Tuttavia, si precisa che non si tratta ancora di un cambiamento strutturale stabile. La crescita si concentra in alcune aree, ma non si evidenziano miglioramenti diffusi o duraturi nel tempo. I dati indicano un rallentamento recente rispetto ai picchi registrati in passato.
Il Mezzogiorno continua a correre più del resto d’Italia, spinto da incentivi e fondi straordinari. Lo dice un rapporto Svimez, che avverte: non è ancora un cambio strutturale. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Svimez: il Mezzogiorno corre più del resto dItalia
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