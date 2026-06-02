Sempre più imprenditrici nel Mezzogiorno 153 milioni i fondi di Resto al Sud 2.0

Nel Mezzogiorno, il numero di imprenditrici che avviano attività con il supporto di Resto al Sud 2.0 continua a crescere, grazie a un fondo di 153 milioni di euro. Complessivamente, sono due le iniziative che favoriscono l’imprenditoria femminile nella regione, offrendo agevolazioni e sostegni economici. La misura mira a incentivare l’insediamento di nuove imprese e a promuovere lo sviluppo economico locale.

Sempre più imprenditrici scelgono di avviare attività nel Mezzogiorno grazie alle agevolazioni. Complessivamente sono 2.213, per 153,5 milioni di euro di agevolazioni, le domande già presentate per Resto al Sud 2.0, la misura del decreto Coesione pensata per sostenere l’avvio di nuove imprese e attività professionali nelle regioni della Zona Economica Speciale da parte di under 35. I dati di avanzamento al 15 maggio 2026 sull'incentivo, inserito nell’ambito del Piano integrato autoimpiego e co-finanziato dall’Unione europea attraverso il Programma nazionale giovani, donne e lavoro, riportano inoltre ulteriori 2.596 domande, attualmente in fase di compilazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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