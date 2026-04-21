Mezzogiorno e politica industriale Svimez incontra le imprese in Calabria

La Svimez prosegue il suo tour nel Mezzogiorno, portando avanti incontri con le imprese locali. Dopo aver visitato Salerno, l’attenzione si sposta a Cosenza, in Calabria, dove si terranno due giornate di confronto con le realtà industriali della zona. L’obiettivo è ascoltare le aziende e approfondire le questioni legate alla politica industriale nel Sud Italia.

Mit, progetti di digitalizzazione logistica: cofinanziate oltre 1.200 imprese con LogIN Business Welfare, Bonus nuovi nati 2026: contributo di 1.000 euro alle famiglie Turismo 4.0, l’IA diventa agente di viaggio puntando su risparmio e sostenibilità Continua il viaggio della Svimez nelle imprese del Sud. Dopo la tappa di Salerno, il prossimo appuntamento sarà Cosenza, in Calabria, con due giornate dedicate al confronto con le realtà industriali della regione. Venerdì 24 aprile, alle ore 11, si terrà il convegno “Industria – Europa – Sud. Analisi e prospettive”, presso il Salone Conferenze di Confindustria Cosenza in via Tocci 2c. Apriranno i...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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