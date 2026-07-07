Svelato il mistero delle strane sfere ritrovate in Australia | sono serbatoi di un razzo forse russo

Un pescatore di granchi ha trovato delle sfere di metallo su una spiaggia australiana. Le sfere, di circa 30 centimetri di diametro, sono state sequestrate dalle autorità e l’area è stata chiusa. Le analisi hanno confermato che si tratta di serbatoi appartenenti a un razzo, probabilmente di provenienza russa. La scoperta ha portato all’intervento di squadre specializzate per le verifiche del caso.

Degli strani oggetti misteriosi sono stati ritrovati da un pescatore di granchi su una spiaggia australiana. Il ritrovamento di queste sfere ha scatenato l’allarme spingendo le squadre scientifiche a chiudere l’area. Nel giro di quarantotto ore, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco in tuta anti-contaminazione, sigillando i sei manufatti in fusti per materiali pericolosi prima di dichiararli sicuri. Poi, la scoperta: l’ Australian Space Agency ha infatti confermato che si tratta di sei serbatoi metallici di un razzo spaziale straniero a Forrest Beach, nel Queensland ( Australia ). Il rischio tossicità da idrazina e la chiusura della spiaggia. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Australia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Che Cosa Nasconde La Muraglia Di Ghiaccio Dellantartide Riprese Scioccanti Degli Esploratori!

Notizie e thread social correlati

Misteriose sfere metalliche trovate su una spiaggia in Australia, ASA: “Forse sono detriti spaziali”Su una spiaggia australiana sono state trovate diverse sfere di metallo color argento, di dimensioni variabili.

Su una spiaggia dell’Australia sono comparse sei misteriose sfere di metalloSu una spiaggia del Queensland sono state trovate sei sfere di metallo di dimensioni variabili.

Temi più discussi: Un mistero centenario sul pianoforte finalmente svelato dalla scienza moderna; Ma che fine ha fatto l'ala rotante McLaren? Svelato il mistero; Lady Nazca, la donna che ha svelato i misteri del deserto. Su MYmovies ONE; Parco di Monza, svelato il mistero del reperto riemerso nel Lambro.

Mistero svelato. La Ferrari Roma e il risultato del fatto che l’intera azienda sta in realtà lavorando per la scuderia. #f1 #ferrari x.com

Quindi, non so se lo sapevate già, ma Brawl ha svelato in anteprima il suo nuovo brawler (probabilmente per il trio del sushi). reddit

Amazzonia, svelato il mistero del cane fantasma: le incredibili foto della rara specie che vive (nascosta) nella giunglaPer decenni è stato considerato una creatura quasi mitologica, una presenza inafferrabile nascosta nel cuore pulsante della foresta pluviale, per alcuni l'anello concreto che collega il folklore del ... ilmessaggero.it

Battipaglia, svelato il mistero del carro armato nel fiume: trovato Panzer del '43La presenza di un carro armato tedesco risalente alla Seconda guerra mondiale sul greto del fiume Tusciano a Battipaglia, aveva assunto i contorni della leggenda metropolitana. Oggi, però, quelle voci ... napoli.repubblica.it