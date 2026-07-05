Su una spiaggia del Queensland sono state trovate sei sfere di metallo di dimensioni variabili. Le sfere sono state recuperate da alcuni testimoni e portate all’attenzione delle autorità locali. L’Agenzia spaziale australiana ha avviato un’indagine per determinare l’origine degli oggetti, che potrebbero essere stati trasportati dall’oceano. Nessuna spiegazione ufficiale è ancora stata fornita sulle loro provenienze.

L’Agenzia spaziale australiana (ASA) sta indagando sull’origine di sei sfere di metallo comparse su una spiaggia nel Queensland, forse trasportate dall’oceano. Hanno un diametro intorno al mezzo metro e potrebbero essere dei detriti spaziali, forse una parte dei razzi che vengono usati per il trasporto di satelliti e altro materiale in orbita. Un primo avvistamento di alcune sfere era stato segnalato venerdì 3 luglio, ma nei giorni seguenti le ricerche sulla spiaggia hanno portato alla scoperta di altri detriti con la medesima forma. La zona è stata isolata dai Vigili del Fuoco del Queensland, nel timore che all’interno delle sfere possano esserci tracce di sostanze pericolose. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Australia.

© Ilpost.it - Su una spiaggia dell’Australia sono comparse sei misteriose sfere di metallo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Missioni Apollo, video militari e sfere misteriose: cosa c’è nei dossier Ufo di TrumpRecentemente, un ex presidente ha annunciato la pubblicazione di una serie di documenti governativi riguardanti oggetti non identificati.

Meghan Markle, tutti i look sfoggiati in Australia sono in vendita su una piattaforma. Per acquistarli basta un clickTutti i capi indossati dalla duchessa di Sussex durante la sua visita in Australia sono ora disponibili per l'acquisto su una piattaforma online.

Temi più discussi: L'Australia omaggia il suo portiere: una spiaggia di Melbourne diventa Patrick Beach; Tony Wheeler, intervista al creatore della Lonely Planet; Mondiali: 'Patrick Beach', una spiaggia di Melbourne per il portiere della nazionale; Australia e Vanuatu firmano accordo: vietata base militare straniera sull'isola pacifica.

L'Australia omaggia il suo portiere: una spiaggia di Melbourne diventa Patrick Beach x.com

Su una spiaggia dell’Australia sono comparse sei misteriose sfere di metalloL’Agenzia spaziale australiana (ASA) sta indagando sull’origine di sei sfere di metallo comparse su una spiaggia nel Queensland, forse trasportate dall’oceano. Hanno un diametro intorno al mezzo metro ... ilpost.it

Australia, il mistero delle ‘palle spaziali’ in spiaggia: possono essere tossiche2 minuti per la lettura (Adnkronos) – E’ mistero, sulle spiagge del Queensland settentrionale in Australia, per la comparsa di misteriosi detriti ribettezzati ‘palle spaziali’ e che, secondo la polizi ... quotidianodelsud.it

Simmetria della capitale pianificata di Canberra, Australia reddit