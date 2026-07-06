Misteriose sfere metalliche trovate su una spiaggia in Australia ASA | Forse sono detriti spaziali

Da fanpage.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su una spiaggia australiana sono state trovate diverse sfere di metallo color argento, di dimensioni variabili. Le sfere sono lisce e prive di marchi identificativi. L'Agenzia Spaziale Australiana ha dichiarato che potrebbero essere detriti provenienti da un razzo lanciatore, senza confermare l’origine con certezza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali analisi in corso o su altri elementi trovati nelle vicinanze.

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Su una spiaggia australiana sono state trovate misteriose sfere metalliche color argento. L'Agenzia Spaziale Australiana ritiene possano essere detriti spaziali di un razzo lanciatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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