Misteriose sfere metalliche trovate su una spiaggia in Australia ASA | Forse sono detriti spaziali

Notizia in breve

Su una spiaggia australiana sono state trovate diverse sfere di metallo color argento, di dimensioni variabili. Le sfere sono lisce e prive di marchi identificativi. L'Agenzia Spaziale Australiana ha dichiarato che potrebbero essere detriti provenienti da un razzo lanciatore, senza confermare l’origine con certezza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali analisi in corso o su altri elementi trovati nelle vicinanze.