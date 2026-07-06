Misteriose sfere metalliche trovate su una spiaggia in Australia ASA | Forse sono detriti spaziali
Su una spiaggia australiana sono state trovate diverse sfere di metallo color argento, di dimensioni variabili. Le sfere sono lisce e prive di marchi identificativi. L'Agenzia Spaziale Australiana ha dichiarato che potrebbero essere detriti provenienti da un razzo lanciatore, senza confermare l’origine con certezza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali analisi in corso o su altri elementi trovati nelle vicinanze.
Su una spiaggia australiana sono state trovate misteriose sfere metalliche color argento. L'Agenzia Spaziale Australiana ritiene possano essere detriti spaziali di un razzo lanciatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Australia.
Notizie e thread social correlati
Su una spiaggia dell’Australia sono comparse sei misteriose sfere di metalloSu una spiaggia del Queensland sono state trovate sei sfere di metallo di dimensioni variabili.
Misteriose sfere metalliche sulla spiaggia. L’allarme delle autorità: “Non toccatele, arrivano dallo spazio”Sei sfere metalliche sono state trovate sulla spiaggia di Forrest Beach, nel Queensland settentrionale.
Temi più discussi: Mistero in Australia: trovate sfere spaziali sulle spiagge del Queensland | FOTO; Allarme in spiaggia | oggetti dallo spazio Non toccate sono pericolosi…; Sfere metalliche ritrovate in spiaggia, l'allarme delle autorità: Non toccate le 'palle spaziali', sono pericolose; Australia: misteriose ‘palle spaziali’ in spiaggia destano preoccupazione per tossicità.
Misteriose sfere metalliche trovate su una spiaggia in Australia, ASA: Forse sono detriti spazialiSulla riva di Forrest Beach, una bellissima spiaggia nei pressi della cittadina australiana di Ingham (contea di Hinchinbrook, Stato del Queensland), alcuni pescatori di granchi si sono imbattuti in a ... fanpage.it
Australia: misteriose ‘palle spaziali’ in spiaggia destano preoccupazione per tossicità: A Townsville, Australia, sono state trovate misteriose sfere metalliche sulle spiagge, chiamate palle spaziali, che sollevano preoccupazioni per la salute pubblica; l'Agenzia facebook
In Queensland sei sfere metalliche sono state trovate sulle spiagge di Forrest Beach e Taylors Beach: l’Agenzia spaziale #Australiana verifica se siano detriti di razzi, mentre le autorità le hanno isolate per possibili sostanze tossiche. x.com
Australia, misteriose sfere su una spiaggia del Queensland: sono arrivate dallo spazioLeggi su Sky TG24 l'articolo Australia, misteriose sfere su una spiaggia del Queensland: sono arrivate dallo spazio ... tg24.sky.it