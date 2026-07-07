Supereroi in corsia | la Città Metropolitana premia i volontari dell’Associazione AGE di Mugnano

Un gruppo di volontari dell’Associazione A.G.E. di Mugnano riceve un riconoscimento dalla Città Metropolitana. Da anni, i volontari si vestono da supereroi per visitare i bambini ricoverati negli ospedali locali, portando giochi, sorrisi e momenti di allegria. La cerimonia si è svolta in un edificio pubblico, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri dell’associazione.

L’associazione protagonista da anni di un progetto tanto semplice quanto prezioso: vestirsi da supereroi per portare sorrisi, gioco e speranza ai bambini ricoverati negli ospedali della città.. 6 luglio 2026 nella Sala Cirillo del Palazzo della Provincia di Napoli, Giuseppe Gargiulo consigliere metropolitano delegato alle Scuole per il Comune di Napoli e i Comuni dell’area nord ha incontrato l’Associazione A.G.E. (associazione italiana genitori) – Mugnano e Area Nord di Napoli, protagonista da anni di un progetto tanto semplice quanto prezioso: vestirsi da supereroi per portare sorrisi, gioco e speranza ai bambini ricoverati negli ospedali della città. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Supereroi in corsia: la Città Metropolitana premia i volontari A.G.E.

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