Questa mattina, i membri di BuildRock sono scesi dal tetto del Policlinico San Matteo, portando con sé costumi da supereroi. Hanno visitato i reparti pediatrici, regalando sorrisi e momenti di allegria ai bambini ricoverati. I volontari si sono calati con corde e imbracature, creando un’atmosfera di sorpresa e spensieratezza tra le corsie dell’ospedale. La loro presenza ha coinvolto i piccoli pazienti in un gesto di vicinanza e di leggerezza.

Pavia, 29 maggio 2026 - Questa mattina i supereroi di BuildRock sono tornati al Policlinico San Matteo per una speciale iniziativa dedicata ai piccoli pazienti. Com’era già accaduto in passato, solitamente nel periodo natalizio, Spiderman e i suoi amici supereroi hanno fatto la loro comparsa con una spettacolare discesa, sorprendendo bambini, operatori sanitari e visitatori e regalando a tutti un momento di gioia, colore e leggerezza. L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento atteso e apprezzato da grandi e piccoli, nasce con l’obiettivo di portare sorrisi e vicinanza ai bambini ricoverati, trasformando per qualche ora l’ospedale in un luogo di fantasia e meraviglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, supereroi in corsia: si calano dal tetto del San Matteo e regalano sorrisi ai bambini

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