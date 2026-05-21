I volontari dell’associazione nazionale carabinieri vigileranno il parco di Porto Selvaggio
I volontari dell’associazione nazionale carabinieri della sezione di Nardò prenderanno in custodia il parco naturale di Porto Selvaggio. L’accordo prevede che gli appartenenti all’associazione svolgano attività di vigilanza all’interno dell’area protetta, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme. La collaborazione tra l’associazione e le autorità locali mira a rafforzare i controlli e a prevenire eventuali abusi o comportamenti illeciti nel parco. La presenza dei volontari sarà attiva a partire dalla prossima settimana.
NARDO’ – I volontari dell’associazione nazionale carabinieri sezione di Nardò di apprestano a diventare le nuove sentinelle del parco naturale di Porto Selvaggio. A partire dal 15 giugno prossimo infatti (e sino al 30 di agosto) gli associati effettueranno un servizio di osservazione e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Come funziona lAssociazione Nazionale Carabinieri - LA MATERIA DEL GIORNO
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