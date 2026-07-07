La safety car della Superbike è una Subaru elettrica, un modello Uncharted, un SUV completamente a batteria. È stata presentata nel paddock e sarà in uso a partire dalla stagione 2026. La vettura interviene in pista in caso di incidente o pericolo, sostituendo le tradizionali auto a motore endotermico. La Subaru ha scelto un veicolo elettrico per questa funzione, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione.

Tra i rombi dei motori della Superbike, Subaru porta nel paddock la propria safety car elettrica. Si tratta della Uncharted, il Suv 100% a batteria che dalla stagione 2026 interviene in pista in caso di pericolo. Un segnale evidente di come il motorsport appartenga al Dna della casa giapponese, che torna sotto gli occhi degli appassionati di corse con un'alternativa ecologica. La Uncharted non porta sicurezza solo in pista, ma si inserisce nell'obiettivo più ampio di ridurre a zero, entro il 2030, il numero di incidenti mortali con Subaru coinvolte. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Superbike, ecco perché la safety car è una Subaru elettrica

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Mondiale SBK, che spettacolo! A Balaton Park con la Subaru Uncharted, la Safety Car del campionato!

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