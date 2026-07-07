Summer Jamboree 2026 Senigallia torna capitale del Rock’n’Roll | ospiti e programma

Da ilfaroonline.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 31 luglio al 9 agosto, Senigallia ospiterà la rassegna Summer Jamboree 2026, dedicata al Rock’n’Roll. La manifestazione si svolgerà nella città, che si prepara a diventare la capitale del genere per dieci giorni. Sono previsti vari eventi e la presenza di artisti, anche internazionali, che si esibiranno durante il festival. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale consolidato, che richiama pubblico da diverse regioni.

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Senigallia, 7 luglio 2026 – Anche questa estate, dal 31 luglio al 9 agosto, accadrà un piccolo grande miracolo: Senigallia si trasformerà nella Hottest rockin’ holiday on Earth. E non sarà solo il caldo a far alzare la temperatura, ma i balli sfrenati che dalla mattina fino a tarda notte faranno scatenare il popolo del Summer Jamboree. Da ormai 26 anni, appassionati, curiosi e turisti si danno appuntamento sulla Spiaggia di Velluto per celebrare insieme quello che è molto di più di un festival musicale: è un’esperienza inclusiva e intergenerazionale, un momento di incontro e condivisione di una stessa passione, quella per il Rock’n’Roll. Tra una lezione di ballo, qualche acquisto al vintage market, un record hop, un live concert e un dopofestival alla Rotonda a Mare, le giornate scorrono in allegria e spensieratezza. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Summer Jamboree 2026 | Dance Camp & Boot Camp - Official Trailer

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