Summer Jamboree 2026 Senigallia torna capitale del Rock’n’Roll | ospiti e programma

Senigallia, 7 luglio 2026 – Anche questa estate, dal 31 luglio al 9 agosto, accadrà un piccolo grande miracolo: Senigallia si trasformerà nella Hottest rockin’ holiday on Earth. E non sarà solo il caldo a far alzare la temperatura, ma i balli sfrenati che dalla mattina fino a tarda notte faranno scatenare il popolo del Summer Jamboree. Da ormai 26 anni, appassionati, curiosi e turisti si danno appuntamento sulla Spiaggia di Velluto per celebrare insieme quello che è molto di più di un festival musicale: è un’esperienza inclusiva e intergenerazionale, un momento di incontro e condivisione di una stessa passione, quella per il Rock’n’Roll. Tra una lezione di ballo, qualche acquisto al vintage market, un record hop, un live concert e un dopofestival alla Rotonda a Mare, le giornate scorrono in allegria e spensieratezza. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Summer Jamboree 2026 | Dance Camp & Boot Camp - Official Trailer

Notizie e thread social correlati

Ferrara torna capitale del ballo con 'Dance Expo': i numeri, il programma e gli ospitiA Ferrara, il 23 e 24 maggio, si svolge il quarto appuntamento di ‘Dance Expo’, evento dedicato alla danza dilettantistica.

Vintage Lake, swing e rock’n’roll al Trasimeno: tutto il programmaA Trasimeno si svolge un evento musicale dedicato a swing e rock’n’roll, con spettacoli sotto le stelle.

Temi più discussi: Summer Jamboree 2026: a Senigallia torna il festival anni ’40 e ’50; Summer Jamboree 26, Senigallia fa rivivere l’America anni ’40 e ’50; Il 26/o Summer Jamboree a Senigallia con l'omaggio ai 100 anni di Chuck Berry; Ecco il ciclone Summer Jamboree. Omaggio al rock’n’roll di Chuck Berry.

Summer Jamboree 26, Senigallia fa rivivere l’America anni ’40 e ’50Roma, 6 lug. (askanews) – Dal 31 luglio al 9 agosto 2026 Senigallia ospita la 26esima edizione del Summer Jamboree, festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura dell’America degli anni ... askanews.it

Summer Jamboree, le anticipazioni dell’edizione 2026Anche questa estate dal 31 luglio al 9 agosto accadrà un piccolo grande miracolo…Senigallia si trasformerà nella Hottest rockin’ holiday on Earth, e non sarà solo il caldo a far alzare la temperatura, ... senigallianotizie.it