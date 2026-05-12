Ferrara torna capitale del ballo con ' Dance Expo' | i numeri il programma e gli ospiti

A Ferrara, il 23 e 24 maggio, si svolge il quarto appuntamento di ‘Dance Expo’, evento dedicato alla danza dilettantistica. La manifestazione si tiene nei padiglioni della fiera cittadina e propone due giorni di attività e spettacoli. Durante l’evento, sono previsti numerosi ospiti e un programma ricco di esibizioni, con l’obiettivo di promuovere la passione per la danza tra appassionati e professionisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui